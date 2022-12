Affaire Pape Alé Niang : Les raisons d'une nouvelle arrestation

On en sait un peu plus sur les raisons de la nouvelle interpellation du journaliste Papa Alé Niang. En effet il ressort des explications de certains des avocats du directeur de publication de Dakar Matin, que c'est le juge du 2eme cabinet, Mamadou Seck qui a ordonné la levée du contrôle judiciaire. D'où le mandat d'amener conformément aux dispositions de l'article 127 du code procédure pénale. Il est reproché au journaliste ses propos dès sa sortie de prison dans un live de Mollah Morgun ainsi que des '' accusations tendancieuses'" contre le directeur général de la police nationale , le commissaire Seydou Bocar Yague. D'ailleurs dans un post publié sur sa page Facebook , un de ses avocats en l'occurrence Me Khoureyssi Ba , informe que son client fera face au juge du 2eme cabinet ce mardi 20 décembre 2022, à 10 H.