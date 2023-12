Affaire Ndiaga Diouf : retour sur les faits, 12 ans après !

22 décembre 2011, 22 décembre 2023, 12 ans après la mort du nervi Ndiaga Diouf après avoir reçu une balle par-derrière qui a fini par pénétrer le cœur. En effet, dans la matinée du 22 décembre 2011, la ville de Dakar était très tendue à cause des manifestations. L' opposition et la société civile regroupées dans le Mouvement du 23 juin (M23), s'étaient liguées, pour faire face au régime de Wade. Sur ces entrefaites, la mairie de Barth Dias avait été attaquée par des nervis, armés jusqu'aux dents, et qui étaient à bord de cinq véhicules 4X4 L 200.



Ces nervis loin d'être des enfants de cœur seraient partis du siège du Pds, et avaient même visité les domiciles du Professeur Abdoulaye Bathily et de Moustapha Niasse. Ils avaient saccagé la mairie de Mermoz/Sacré- Cœur.



Pour défendre sa mairie et sa vie, Barth Dias, en compagnie de ses gardes du corps, avait organisé la résistance. Des coups de feu ont été tirés. C'est sur ces entrefaites, que le nervi Ndiaga Diouf a été atteint d'une balle. Il succombera, lors de son acheminement à l'hôpital de Fann.