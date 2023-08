Affaire Juan Branco : Un proche de Pape Sow, maire de Sangalkam, arrêté par la SR…

Une nouvelle arrestation a été enregistrée dans l’affaire Juan Branco. Ce qui fait dire au quotidien Libération que les autorités judiciaires n'en ont pas fini avec l’affaire Juan Branco, l’avocat français d'Ousmane Sonko. Ce dernier était entré au Sénégal via la Gambie alors qu'il était visé par un mandat d'arrêt international avant son ex-filtration vers la Mauritanie où il a été arrêté puis ramené à Dakar.



Selon les informations du quotidien Libération, le nommé Ndiogou Lô a été interpellé par la Section de recherches (Sr) de Colobane dans la nuit de samedi à dimanche. Ce dernier est un proche de Pape Sow, le maire de Sangalkam. Ndiogou Lô est suspecté d'avoir hébergé Juan Branco sur recommandation d’un autre maire avant de solliciter celui de Sangalkam pour prendre le relais et ensuite organiser l’exfiltration de Juan Branco à partir d'une pirogue qui a pris le départ au quai de pêche de Rufisque.



Parmi les photos extraites du téléphone de Papa Sow, figure d'ailleurs une image sur laquelle on distingue nettement Juan Branco aux côtés de Ndiogou Lô. Pour rappel, Pape Sow a été cueilli lors d'une descente musclée des éléments du Gign à son domicile à Keur Ndiaye Lô, lieu où habite aussi Ndiogou Lô. Il a été écroué par le juge du deuxième cabinet pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste mais aussi actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public.