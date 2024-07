Affaire Fulbert Sambou : outrés par les déclarations de l’ancien ministre de la Justice, les frères d’armes de la victime « réclament justice » auprès des nouvelles autorités

Après la sortie sur la 7tv de l'ancien ministre de la Justice attestant que "la mort de Fulbert Sambou et de Didier Badji fait partie des faits amnistiés", ces allégations ont ému plus d’un.



Face à ces propos jugés inconcevables, les amis et frères d'armes de Fulbert Sambou ont tenu ce 5 juillet 2024 une conférence de presse dans le jardin des HLM Patte d'Oie pour "réclamer justice".



En effet, depuis la mort de ces deux hommes de tenue, les familles et bon nombre de personnalités politiques et citoyens épris de justice ont fustigé la sortie de l'ancien Ministre de la Justice et réclament que justice soit faite afin que la lanterne des sénégalais soit éclairée sur cette affaire.



Ainsi, les frères d'armes de la classe 1998 et les amis de Fulbert Sambou ne sont pas en reste. Lancés par un élan de justice, ces derniers réfutent toutes allégations des autorités du régime sortant concernant les conditions de mort de Fulbert Sambou. "Comment veulent-ils nous faire croire que cette noyade fait partie des faits amnistiés ?, se demande Boubacar Sèye, un des frères de Fulbert Sambou.



Sans passer par quatre chemins, les frères d’armes de la victime pointent du doigt l'ancien régime en l'occurrence le président Macky Sall, le Cemga d'alors Cheikh Wade, le Général Moussa Fall, l'ancien ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome et l'ancien ministre de la justice Ismaïla Madior Fall.



Leur seul souhait est que la disparition de leur ami et frère d'armes soit élucidée. Ils pensent que la mort de Didier Badji et Fulbert Sambou ne doit pas rester impunie. Ils lancent ainsi un appel au Pr Bassirou Diomaye Faye, Premier ministre Ousmane Sonko, à mettre tout en œuvre, dans les plus brefs délais, pour faire la lumière sur cette affaire".