Affaire François Mancabou : le procureur ouvre une information judiciaire, les avocats de la famille doutent de la sincérité de l’enquête.

L’affaire du décès dans des circonstances douteuses de François Mancabou connaît un nouveau rebondissement. En effet, le procureur de la République a décidé reprendre le dossier en demandant l’ouverture d’une information judiciaire, a indiqué ce mercredi, le quotidien « Les Échos ».



C’est le juge du deuxième cabinet qui a hérité du dossier. L’objectif vise à élucider les réelles causes du décès de ce présumé membre de la « Force spéciale », du nom d’un présumé groupe d’individus qui visait à déstabiliser des institutions de l’État. L’enquête devrait porter uniquement sur les responsabilités. Cette procédure est intervenue après le dépôt par la police de son rapport au mois d’août dernier, lequel a conclu par une mort « accidentelle » causée par une « fracture du rachis cervical » ayant entraîné des « complications neurologiques ». Le défunt s’est infligé tout seul sa blessure, d’après la police, en cognant violemment la grille de sa cellule lors de sa garde à vue dans le cadre de l’enquête liée à la « Force spéciale ».



Les avocats du défunt avaient de leur côté dénoncé les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’autopsie et continuent tout de même à s’interroger sur la sincérité de l’enquête. « Force est de constater aujourd'hui que les médias font partie des procédures judiciaires au delà du droit à l'information. Comme tous les sénégalais, j'ai lu cette information ce matin (mercredi, Ndlr). La courtoisie aurait voulu que nous, les avocats de François Mancabou et sa famille, soyons les premiers à être informés. Quand le sérieux rattrape le droit et impose une procédure judiciaire sérieuse suite à la mort d'un homme », a commenté sur sa page Twitter Me Patrick Kabou.



Il en a profité pour réitérer son invitation à uniquement laisser le droit s’exprimer pour tirer l’affaire au clair.



« Je constate juste que Monsieur le réalisateur du film de 13 minutes, s'adjugeant la version d'une des parties (la S. U) veut aller plus loin que son film. Notre invitation à faire du droit, que du droit et rien que du droit tient toujours », a conclu l’avocat de la famille du défunt François Mancabou.