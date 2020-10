Affaire CBAO-Bocar Samba Dièye / L'ACSIF optimiste après le rapport d'expertise commandé par la Cour suprême.

L'Association des clients et sociétaires des instititions financières ( Acsif) a tenu cet après midi, un point de presse pour faire le point sur le contentieux opposant la banque CBAO, à Bocar Samba Dièye.



Après le rapport qui avait été commandé par la Cour suprême, l'Acsif s'est félicitée d'une certaine clarté qui en a découlé.



L'association estime que l'expertise " a montré en toute logique et cohérence financière, que dans cette affaire, la vérité est du côté de l'opérateur économique".



Dénonçant les pratiques d'abus et d'arnaque orchestrées par la CBAO, l'association des clients et sociétaires d'institutions financières compte toujours sur la justice pour qu'elle puisse, enfin, casser définitivement ces pratiques hideuses contre les usagers et sociétaires de ces institutions financières.