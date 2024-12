Affaire Batiplus : Rachelle Sleylati, André Sleylati et Robih Kfouri Condamnés à 3 Ans de Prison et 3 Milliards de FCFA de Dommages et Intérêts pour un détournement de 2,8 milliards de FCFA

Dans une décision retentissante, la justice sénégalaise a sévèrement condamné Rachelle Sleylati, André Sleylati et Robih Kfouri pour leur rôle dans un détournement de fonds à hauteur de 2,8 milliards de FCFA au sein de la société Batiplus. Selon les informations rapportées par L'Observateur, les prévenus ont été condamnés chacun à trois ans de prison ferme et à payer solidairement une somme de trois (3) milliards de FCFA à titre de dommages et intérêts à l’entreprise.







Un scandale financier révélateur







Les faits remontent à mars 2020, lorsque Christian Chabel Samra, ancien directeur général de Batiplus, a porté plainte contre Rachelle Sleylati, alors responsable des finances au sein de l’entreprise. L'Observateur plainte, une enquête de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane a révélé un train de vie luxueux de la part de Sleylati, incluant des acquisitions de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des investissements dans des sociétés.







Les accusations et les preuves accablantes







Le procureur de la République a présenté une affaire solide contre Rachelle Sleylati, André Sleylati et Robih Kfouri, les accusant de divers délits incluant abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée de commerce, ainsi que blanchiment de capitaux. L’Observateur rapporte que les investigations menées par les gendarmes ont permis de saisir toutes les banques de la place et de mettre sous hypothèque deux propriétés appartenant à la famille Sleylati, dont un terrain à Ngor Almadies et un autre à Grand-Dakar.







Lors du procès, le procureur a requis une peine de trois ans de prison pour chacun des prévenus, ainsi que le paiement solidaire de 3 milliards de FCFA à titre de dommages et intérêts à la société Batiplus. L’Observateur indique que ces sanctions sévères visent à envoyer un message fort contre la corruption et à protéger les entreprises contre les détournements de fonds.







Un signal fort contre la malversation







La décision du tribunal est une étape cruciale dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent au Sénégal. L’Observateur souligne que ce jugement, bien que tardif, constitue une forme de réparation pour Batiplus et montre la détermination des autorités à punir sévèrement les malversations financières. Pour les prévenus, cette condamnation est un rappel brutal des conséquences de leurs actes. Le procès et le verdict montrent également que la justice sénégalaise ne fera pas de compromis en matière de lutte contre l’impunité financière.