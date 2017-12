Affaire Auchan : Le maire Fallou Sylla et le président du conseil départemental Saliou Samb visés par une plainte de Mbour Justice

Après leur arrestation par la police lors de l’inauguration d’un magasin Auchan, les jeunes de Mbour Justice, non seulement ne décolèrent toujours pas, mais ne se découragent pas non plus. Face à la presse, ils sont revenus aujourd’hui en long et en large sur ce qui les oppose aux autorités locales, en l’occurrence le président du Conseil départemental Saliou Samb et le maire Fallou Sylla, relativement à l’implantation d’un magasin dénommé Auchan Mbour, qui, à leurs yeux, comporte beaucoup de zones d’ombre. Leur porte-parole Abou Ndiaye ne croit pas aux promesses faites par les autorités précitées, ayant trait à la construction, par Auchan, d’un centre culturel dont le coût a été fixé initialement à 800 millions de F Cfa avant d’être revu à la baisse pour s’établir à 100 millions. Pour tirer tout cela au clair, Mbour Justice a commis un pool d’avocats et va porter plainte contre Saliou Samb et Fallou Sylla devant l’OFNAC.