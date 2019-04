Actions en mer : Deux patrouilleurs de surveillance maritime commandés par le Sénégal à Ufast

Le Sénégal a commandé deux patrouilleurs de surveillance marine au chantier naval Ufast qui s’est imposé sur le marché des embarcations rapides, vedettes de surveillance maritime et patrouilleurs de haute mer. Des embarcations rapides semi-rigides jusqu’à 14 mètres destinées notamment à la lutte contre l’immigration clandestine, les différents trafics illégaux, la surveillance des pêches et les missions des forces spéciales.



Selon la revue française « mer et marine », le constructeur quimpérois a remporté un nouveau succès avec sa gamme RPB 33 de patrouilleurs de 33 mètres, dont six exemplaires ont déjà été produits : un pour le Sénégal en 2013, puis deux pour le Togo et trois pour la Côte d’Ivoire entre 2014 et 2016.



Désormais, Ufast travaille sur un nouveau programme de deux patrouilleurs de surveillance maritime (PSM 33) supplémentaires commandés par le Sénégal. Ces bateaux, selon le site spécialisé dans l’actualité marine que nous avons visité, occupent les deux grandes nefs du chantier, l’une accueillant la coque en composite du premier patrouilleur, en cours d’aménagement, alors que la seconde abrite le moule dans lequel la réalisation de la coque du second PSM 33 sénégalais va bientôt débuter. Pendant ce temps, la timonerie du premier est déjà bien avancée dans un autre hangar du chantier. La livraison de la tête de série est prévue en octobre et celle de son sistership huit mois plus tard.



Ces patrouilleurs longs de 33.73 mètres pour une largeur de 6.5 mètres, sont destinés à l’Hassmar (Haute autorité de la coordination de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin) et seront armés par la marine sénégalaise, avec chacun 17 membres d’équipage. « Equipés de deux moteurs MAN de 1100 cv, ils pourront atteindre la vitesse de 22 nœuds. L’armement comprendra de l’artillerie légère et, à l’arrière, une rampe permettra la mise à l’eau d’un semi-rigide de 6.2 mètres à coque aluminium, une embarcation également produite par Ufast » peut-on lire aussi sur le site



Ufast travaille aussi sur des refits de bateaux, avec actuellement deux vedettes de 11 mètres en arrêt technique, l’une de la gendarmerie maritime française et l’autre de la gendarmerie sénégalaise.