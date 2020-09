Accord de partenariat/ SEN'EAU-CSFP/BTP : Dame Diop appelle toutes les entreprises à être formatrice et citoyenne.

À l'occasion de la cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre la SEN'EAU et le Centre Sectoriel de Formation professionnelle aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (CSFP-BTP) que lui et son homologue le ministre de l'Eau et de l'Assainissement Serigne Mbaye Thiam ont eu à présider, le Ministre de l'emploi de formation professionnele et de l'artisanat, M. Dame Diop est revenu sur l'objectif visé qui est de prendre en charge le problème de l'employabilité des jeunes. Pour leur permettre de disposer de l'aptitude à prétendre occuper un emploi ou exercer un métier de façon optimale, M. Dame Diop, ministre en charge de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat soutient que ce partenariat répond parfaitement à la vision du ministère en charge de la formation professionnelle.



Selon lui, cette convention permettra de former tous les jeunes du Sénégal mais aussi les travailleurs de SEN'EAU et du milieu professionnel. Ainsi, le ministre Dame Diop a lancé un appel à l'endroit de toutes les structures publiques et privées à devenir des entreprises formatrices et citoyennes. "Il faut être une entreprise formatrice et citoyenne pour contribuer à la formation, résorber le manque de qualification et le sous emploi des jeunes", estime encore Dame Diop. Cette cérémonie a eu lieu ce jeudi 10 septembre 2020 à Diamniadio (siège du CSFP-BTP).