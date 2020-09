Accord de partenariat : La SEN'EAU et le CSFP/BTP lancent un programme de Formation-École-Entreprise.

Le Centre Sectoriel de Formation professionnelle aux Métiers du Bâtiments et des Travaux Publics (CSFP-BTP) et la SEN'EAU ont signé un protocole de partenariat dans le cadre du projet de Formation-Ecole-Entreprise lancé par le Président de la République Macky Sall. Cette cérémonie a eu lieu, ce jeudi 10 septembre 2020 à Diamniadio (siège du CSFP-BTP) sous la présidence des ministres Serigne Mbaye Thiam en charge de l'Eau et de l'Assainissement et Dame Diop en charge de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat. L'objectif visé est de prendre en charge de façon durable et sérieuse le problème de l'employabilité des jeunes pour leur permettre de disposer de l'aptitude à prétendre occuper un emploi ou exercer un métier de façon optimale.



Selon la directrice générale de SEN'EAU, Madame Jany Arnal, cette convention va permettre une approche pragmatique et inclusive pour la formation des jeunes sénégalais aux métiers de l'eau. "L'ambition de SEN'EAU est de professionnaliser tous ses corps de métiers en proposant des formations diplomantes à des jeunes leur permettant d'obtenir un CAP de canalisation des réseaux d'eau potable. C'est la première formation par alternance que lance SEN'EAU c'est à dire les jeunes feront leur formation une semaine dans l'entreprise et une semaine dans l'établissement de formation. Cela permet d'allier les connaissances nécessaires au métier à savoir les notions d'hydraulique, les notions digitales, les notions de sécurité et d'acquérir l'expérience terrain à travers leurs tuteurs",a t-elle fait savoir. Par ailleurs, le Président du Conseil d'Administration du CSFP-BTP, M. Pape Aliou Mboup, soutient que le centre y trouvera un cadre propice pour la pratique de ses apprenants et les collaborateurs de SEN'EAU, la possibilité d'obtenir l'occasion d'une meilleure préparation aux mutations que requiert le monde moderne, notamment avec la digitalisation et l'adaptation aux besoins de la productivité. Selon lui, "la rencontre d'aujourd'hui revêt à mes yeux un double intérêt, certes elle consolide le partenariat Formation-École-Entreprise. Mais surtout elle consacre l'aboutissement de cette collaboration qui devrait permettre d'atteindre des objectifs, planifier la formation à partir des besoins exprimés par l'entreprise, assurer une meilleure éducation entre la formation et l'emploi, renforcer les capacités managériales, relever le niveau de compétitivité de l'entreprise et pérenniser le transfert de technologie entre le centre de formation et l'entreprise", déclare t-il.