Accident sur l’autoroute à hauteur de Keur Mbaye Fall (AIBD-Dakar) : Un bouchon de 4 km observé, la gare de Rufisque impactée...

Un accident s’est produit ce jeudi 30 janvier 2025, vers 08h30, sur l’autoroute Dakar-AIBD, à hauteur de Keur Mbaye Fall. Quatre véhicules et un camion ont été impliqués dans cette collision, entraînant des perturbations majeures sur cet axe.



Selon un communiqué de l’Autoroute de l’Avenir, cet accident a provoqué un embouteillage s’étendant sur plus de 4 kilomètres, paralysant notamment la gare de Rufisque.



Cependant, les équipes d’intervention, composées de pompiers et de policiers, sont rapidement arrivées sur les lieux pour dégager les voies et porter assistance aux éventuelles victimes.