Accident mortel à Koumpentoum: Un blessé succombe et porte le bilan à 7 morts

Décidément, la route fait trop de victimes depuis quelques jours avec la recrudescence des accidents. Encore ce matin aux environs de 6h 35, une collision entre un bus et un minicar a fait 20 victimes dont 6 personnes qui ont perdu la vie sur le coup, 8 blessés graves et 6 légers. L’un des 8 blessés graves succombe portant le bilan provisoire à 7 morts. Tous ont été transportés au district sanitaire de Koumpentoum, selon le lieutenant Samba Athie commandant la 61e compagnie d’incendie et de secours de Tambacounda. L’accident a eu lieu à la sortie de Koumpentoum en allant vers Koungheul à hauteur du poste de contrôle de la gendarmerie.