Abidjan / Concours Canal Plus : Le journaliste Samba Ardo Ba de Dakaractu parmi les 5 finalistes.

Samba Ardo Ba, le rédacteur en chef de Dakaractu, s’est envolé ce dimanche pour la Côte d’ivoire. Il fait partie des cinq journalistes de l’Afrique sub-saharienne retenus à l’issue d’une première sélection pour une formation de 5 jours qui aura lieu à Abidjan du 30/09 au 04/10/2019.



En partenariat avec Galaxie Africa et CFI, Canal Plus va financer et former cinq talents originaires de cinq pays d’Afrique francophone, aux différents métiers de l’audiovisuel. Durant cette formation, ces cinq JRI produiront chacun un reportage de société autour du sujet : « La place de la femme dans la société africaine ».



Créée en 2013, cette initiative de « l’Afrique au Féminin » vise à offrir à des journalistes reporters d’images (JRI), des séminaires de formation en écriture de scénarios, tournage, montage vidéo et utilisation des outils digitaux pour monter en compétences.



L’objectif étant de professionnaliser le secteur de l’audiovisuel en Afrique sub-saharienne afin de faire émerger de futurs producteurs de contenus. Cette démarche s’inscrit dans la volonté du Groupe qui est de contribuer au développement des métiers de l’audiovisuel sur le continent africain à travers la formation de professionnels du cinéma et la mise en valeur de créations originales locales.