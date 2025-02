Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, sur la situation financière du Sénégal : "Nous ramènerons le déficit budgétaire à 3 % du PIB..."

Selon le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, "l'audit de la Cour des comptes a confirmé ce qui avait été annoncé, en révélant une ampleur encore plus grande des déficits et de la dette accumulée ces dernières années. La dette s'élevait à 99,7 % du PIB fin 2023, avec de nombreuses dépenses engagées en dehors des circuits budgétaires normaux et sans autorisation parlementaire", a expliqué le ministre lors de la conférence de presse du gouvernement à la Primature.



Le ministre de l'Économie a ajouté : "Ce n'est pas parce que des ressources sont disponibles auprès des partenaires qu'il faut les mobiliser, surtout pour des projets non productifs." Il a ainsi promis : "Nous ramènerons le déficit budgétaire à 3 % du PIB. La dette du Sénégal suivra une trajectoire baissière, avec un objectif de 70 % du PIB d'ici 2029-2035. La nouvelle politique d'endettement que nous avons élaborée devrait contribuer à réduire considérablement l'exposition du portefeuille de dette en devises et à améliorer la viabilité de cette dernière."



M. Sarr a également souligné que "la croissance économique sera forte, avec une moyenne de 6,5 %, soutenue par la production de pétrole et de gaz". Enfin, il a déclaré : "L'avenir dépendra de ce que nous ferons en tant que Sénégalais : mobiliser nos ressources internes pour un développement souverain, juste et prospère. Le Sénégal s'est engagé dans une nouvelle ère de transparence et de vérité, car rien de durable ne peut se construire sur le mensonge."