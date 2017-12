Abdoulaye Vilane tacle Barth et Cie : « Ce sont des chiffons qu’ils vendent, pas des cartes… »

Le porte parole du PS, Abdoulaye Vilane a réagi à la tenue d’un conclave par les amis de Khalifa Sall, qui va entériner le lancement des nouvelles cartes du PS. En agissant ainsi, les proches du maire de Dakar envisagent d’enclencher une dynamique de relance et de massification du PS. Mais pour Abdoulaye Vilane, ce sont des gamineries qui pourraient valoir à leurs auteurs de lourdes sanctions. « Ils devraient faire attention à l’utilisation de certains concepts » leur a-t-il dit, avant d’ajouter que ce qu’ils appellent vente de cartes, « ce sont plutôt des chiffons » qu’ils vendent. Et cela prouve a-t-il ajouté aussi, « qu’ils ne se respectent pas et du coup les militants du parti ».