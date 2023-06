Abdou Sané, coordonnateur Pastef Ziguinchor : Triste exécution d'une commande politique par une prétendue justice !

Entre Mars 2021 et Juin 2023, le Sénégal a enregistré plus de 24 morts, de nombreux blessés graves, un blocage de la vie économique et sociale, une menace du quantum horaire au niveau du système scolaire, la confiscation des libertés ... à cause d'un complot d'État très tôt dénoncé par une large opinion nationale et internationale. Ce complot d'Etat conçu par Macky Sall avec la bénédiction de ses procureurs visait à trouver les moyens d'empêcher la candidature du brillant et charismatique président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 25 Février 2024.



Malgré la légèreté de cette accusation, le juge d'instruction au nom de la soumission à la volonté du président sortant a pris une ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant les chambres criminelles.



Lors du procès, le procureur a laissé apparaître un aveu de taille en demandant au juge à défaut d'une condamnation pour faits de Viol et de menaces de mort d'infliger une peine pour corruption de jeunesse.



À l'arrivée, l'exécution de la commande politique a été effective avec le verdict prononcé par le juge.

Ce verdict a aussi désavoué ce sombre juge d'instruction en requalifiant les faits.



Peine perdue pour les commanditaires et leurs complices ! Ousmane Sonko sera bel et bien le candidat gagnant au soir du 24 Février 2024. C'est l'expression de la volonté du peuple souverain.