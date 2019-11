Abdou Ndiaye (Apr Keur Maba) : "Une hausse du tarif de l'électricité ne justifie pas qu'un Guy Marius Sagna s'agrippe aux grilles du palais "

"Que la loi s’abatte le plus sévèrement possible sur Guy Marius Sagna pour que nul ne se remette à marcher vers le Palais et à enfreindre les lois dans ce sens. Une hausse sur la tarification de l'électricité ne saurait justifier qu'un homme, fut-il un activiste ou n'importe qui d'autre, se mette à s'agripper aux grilles de la concession présidentielle. C'est un acte délictuel et un précédent dangereux qu'il faut vaille que vaille sanctionner"... La sentence est de Abdou Ndiaye de l'Apr de Keur Maba Diakhou.



Visiblement agacé par le geste de l'activiste Sénégalais, Abdou Ndiaye détruit le motif qui a poussé Sagna à entreprendre son expédition. " Le motif de la hausse du prix de l'électricité est fallacieux. Il y a autre chose derrière. Cette hausse répond à un contexte économique qui impose une pareille décision de la part de l’État du Sénégal. Et puis, les Sénégalais doivent savoir que les obligations de l'État sont multiples. Et il est aussi temps d'électrifier les autres zones du Sénégal qui vivent encore dans l'obscurité. Le directeur général de la Senelec a bon dos, mais il n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Au Sénégal, il n’y a plus de délestage et nul ne dira le contraire. "



Que Ousmane Sonko ait été, sans succès, rendre visite à Guy Marius Sagna, interpelle aussi le leader politique Apériste. Pour lui, il n y a aucune ambiguïté. "Le député est derrière, mais son jeu est perdu d'avance."