Abba Mbaye, président de la commission scientifique : " S'ils veulent nous exclure, pourquoi attendre janvier 2018? Ils veulent tout simplement attendre que Khalifa Sall soit condamné pour soit disant nous exclure..."

Le conclave des socialistes proches de Khalifa Sall a été clôturé cet après midi dans la ville de Mbossé (Kaolack.) Ainsi, plusieurs points ont été soulevés tels la condamnation de l'emprisonnement de Khalifa Sall, l'exigence du gel des activités du bureau politique et du secrétariat exécutif du PS avec la mise en place d'un comité ad hoc qui doit préparer les renouvellements et faire un travail d'animation et de remobilisation des troupes, entre autres.



Concernant la thèse de l'exclusion brandie par l'autre camp au mois de janvier, le président de la commission scientifique, chargé de la lecture de la déclaration de répondre. " S'ils veulent nous exclure, pourquoi attendre janvier 2018? Ils n'ont qu'à le faire demain ou après demain, lundi prochain ou mardi prochain. Nous avons compris la lâcheté, c'est-à-dire ils veulent tout simplement attendre que Khalifa Sall soit condamné, pour soit disant nous exclure. Alors, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas nous exclure. Nous allons rester et nous battre au sein du parti socialiste. "