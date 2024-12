Abass Fall aux travailleurs de la SAR: « Je vous assure de la disponibilité de mon département à promouvoir le travail décent… »

En compagnie de son collègue ministre de l’énergie, du pétrole et des mines, Abass Fall a également adressé un message aux travailleurs de la Société Africaine de Raffinage (SAR). C’était à l’occasion de la célébration des retraités de la société mais aussi celle qui profitera au nouveau ministre du travailleur, de l’emploi et des relations avec les institutions, de rassurer : « mon département ne ménagera aucun effort pour promouvoir le travail décent dans tous les lieux où les citoyens sénégalais s’activent. Il urge également pour Abass Fall de privilégier le dialogue social et la négociation collective ainsi que la réforme du cadre juridique.



Le ministre Abass Fall de rappeler les efforts consentis dans ce domaine par le directeur général du travail et de la securité sociale. Le départ à la retraite, selon le ministre du travail, marque non seulement la fin du parcours professionnel brillant, mais également l’ouverture d’une riche découverte personnelle. C’est le lieu de rendre hommage à tous ces travailleurs qui se sont livrés à porter haut le flambeau en tant que serviteurs de la nation en faisant de la Sar, « un modèle de réussite et d’excellence ».



Au terme de son discours, le ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions s’est séparé de son collègue de l’énergie, du pétrole et des mines avec qui il a effectué la visite dans les locaux de la SAR, pour se diriger à l’Assemblée nationale en perspective de la préparation du marathon budgétaire 2025.