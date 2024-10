ARTP: L'autorité de régulation des télécommunications et des postes organise une journée de concertation sur le secteur postal

L'autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a initié une journée de concertation sur le secteur postal dont le thème a été axé sur les "perspectives du secteur postal dans le contexte des technologies émergentes et de l'ouverture à la concurrence".



" Cet évènement illustre l’engagement que M. Dahirou THIAM, Directeur Général de l’ARTP, a pris auprès du Président de la République qui lui a accordé sa confiance : rendre au secteur postal son lustre d'antan", a-t-on lu dans une note transmise à Dakaractu.



Ladite journée de concertation intervient au lendemain de la journée mondiale de la poste célébrée le 9 Octobre 2024, et placée cette année sous le thème « Cent cinquante ans d’engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde ».



Ainsi, les recommandations issues de cette journée de concertation alimenteront un plan d’action de l’ARTP.