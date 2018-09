AIR SÉNÉGAL INTERNATIONAL : Le capital va être porté à 100 milliards de F Cfa et ouvert à un privé

En effet, Air Sénégal est une société anonyme détenue entièrement par la Caisse des Dépôts

et de Consignations, dont le capital social de 40 milliards est libéré, à l’heure actuelle, à hauteur

de 23 milliards. Il serait porté, à terme, à 100 milliards et pourrait être éventuellement ouvert à un ou des partenaires stratégiques, selon le mémorandum transmis par le gouvernement au Fmi. Air Sénégal a déjà acquis deux avions ATR destinés aux marchés intérieur et régional. Ces avions sont financés par un prêt à hauteur de 80% du montant d’acquisition, avec en support une garantie souveraine. La compagnie envisage d’acquérir deux airbus A330 Neo dans le but de faire des vols long courrier, notamment sur Paris. La livraison des avions est attendue, pour le premier en janvier 2019 et pour le second en juin de la même année.

La structuration du financement qui est à la charge de la société est en cours et sera finalisée vers septembre/octobre 2018. Reste à savoir combien tour celà va coûter alors que des voix s'élèvent de plus en plus pour décrier la gestion de Philippe Bohn qui ne semble en faire qu'à sa tête.