AIBD: " Oui c'est vrai qu'ils m'ont interpellé. C'était pour me questionner sur mon ancien voyage..."( Lat Diop).

Joint par nos confrères de PressAfrik, l'ancien ministre des sports a confirmé Dakaractu, à la suite de son interpellation ce matin à l'AIBD. " Oui c'est vrai qu'ils m'ont interpellé. C'était pour me questionner sur mon ancien voyage. Ils m'ont demandé pourquoi je n'avais pas atterri à l'AIBD lors de mon dernier voyage. On m'a posé cette question alors que j'ai le cachet sur mon passeport, et tous les autres papiers de débarquement. Où aurais-je pu passer si ce n'est AIBD".



L'ancien ministre d'ajouter " Ils m'ont remis mon passeport. Je suis passé par l'AIBD en compagnie de ma femme et de mes enfants avec tous les cachets officiels sur mon passeport". Selon toujours nos confrères, Lat Diop a aussi " affirmé avoir voulu voyager aujourd'hui, mais il a été empêché par la police des frontières . Lat Diop a aussi confirmé son interdiction de sortie du territoire. Mais selon lui, les services du ministère de l'Intérieur ne lui ont pas encore notifié le document attestant cette mesure".



Tout cela confirme indéniablement la tentative de manipulation de la part de certains médias...