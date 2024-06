AIBD/ Grogne de plus 88 passagers du HC 3043 d’Air Sénégal : Des difficultés dans l’affrètement de vol à Transair, le couac…

Au moment où ces lignes sont écrites, plus de 88 passagers devant embarquer dans le vol HC 3043 d’Air Sénégal, trainent toujours à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le calvaire, vécu depuis plusieurs heures, ne leur laisse pas le choix. Ils se sont plaints pour se faire entendre par les autorités. « On est là depuis hier soir. D’autres depuis le 15 et le 22 dernier. Depuis que nous avons obtenu nos tickets que Transair nous a vendus, nous n’avons toujours pas de vols d’Air Sénégal. Certains nous parlent de manque de pilotes, d’autres de vols. Depuis plusieurs heures personne ne parvient pas à nous tenir un langage de vérité sur l’arrivée des avions. Sur les tickets qu’ils nous ont donnés, il ne figure pas l’heure d’embarquement. Nous sommes venus depuis 20h et sommes restés jusqu’à 00h, ils sont revenus pour nous dire qu’ils étaient désolés et que finalement nous allons embarquer ce mardi à 8h. Nous avons tous accepté malgré la fatigue éprouvée depuis des heures sans assistance de la part des services de la compagnie », dénonce un passager français rejoint dans ses propos, par un autre du même vol : « le problème est que nous n’avons personne à qui nous adresser. Nous ne pouvons rester ici pendant plusieurs heures sans qu’on ne nous donne des explications rassurantes. C’est Transair qui nous vend les tickets, mais nous ne parvenons pas à disposer des vols d’Air Sénégal. Ils devaient bien nous éviter ce calvaire en nous trouvant des vols bien avant», regrette Mme Keita, une autre passagère qui doit se rendre au Mali.





En effet, le vol CH 3043 doit se rendre à Bamako et Brazzaville, apprend un d’entre les passagers remontés. Cependant, le retard accusé, les met dans tous leurs états : « Depuis hier soir, nous sommes là. Nous devrions partir pour les Etats Unis. Ils nous ont donné des tickets il n'y a pas d’heure d’arrivée… 88 personnes ont les mêmes formats de Tickets. Ils sont nombreux à se trouver dans cette situation », regrette une dame entourée de trois membres de sa famille. Certains, au lieu de vivre cette peine, aimeraient même se faire rembourser : « Ils n’ont qu’à nous rembourser où nous trouver un avion. Nous avons passé plus de 24h dans cet aéroport sans que personne ne puisse nous donner des assurances », s’indigne Aïssatou Diallo, une passagère du même vol HC 3043. Ce retard est-il causé par la programmation de l’arrivée des pèlerins ?