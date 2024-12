AG de la COSYDEP : les acteurs éducatifs saluent l'engagement des autorités sur le recrutement de nouveaux enseignants, mais insistent sur la transparence

Le système éducatif sénégalais fait face à des défis structurels, dont le manque d'enseignants qualifiés, un frein à l'accès à une éducation de qualité. Ces préoccupations sont au cœur des priorités des acteurs éducatifs, comme l’a rappelé la COSYDEP lors de sa 5ᵉ Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 décembre 2024 sous le thème : "Bâtir un système d’éducation et de formation adapté au contexte de crises et aux exigences de la révolution numérique. »



Dans ce sens, Abdourahmane Guèye, secrétaire général national de l’Union Démocratique des Enseignants et Enseignantes du Sénégal (UDEELS), a salué les annonces présidentielles sur le recrutement de nouveaux enseignants pour combler un déficit estimé à 6 400 postes. « Une école sans enseignants en nombre suffisant, c'est un gâchis », a-t-il déclaré. Il insiste ainsi sur la nécessité d’un recrutement transparent et méritocratique pour répondre aux besoins pressants du système éducatif.





Il a toutefois exprimé des réserves face à des promesses non tenues par le passé, alertant sur le risque de voir ces initiatives se heurter à un manque de suivi. « Si la volonté est affichée, avec un accompagnement sérieux, nous pourrons résoudre ce problème d’ici trois ans », a-t-il ajouté, appelant à des efforts soutenus pour éviter des recrutements complaisants.