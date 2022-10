AG de l'ONU sur les « annexions illégales » de territoires de l'Ukraine par la Russie : Kiev décroche le soutien du Sénégal.

ors d’une tournée en Afrique de l’Ouest qu’il avait entamée le 02 Octobre dernier par le Sénégal, Dmytro Kuleba avait invité le continent africain à ne pas rester neutre face à l’invasion de Russe en Ukraine.



«

La neutralité ne fera qu'encourager la Russie à poursuivre son agression et ses activités malveillantes à travers le monde, y compris en Afrique. Moscou doit entendre votre message selon lequel cette guerre est inacceptable et doit cesser. Cette semaine, il y aura un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la résolution condamnant l'agression de la Russie et ses tentatives illégales d'annexion des territoires ukrainiens. L'Ukraine compte sur votre précieux soutien pour cet important document. La paix en Ukraine et dans le monde ne peut être gagnée qu'ensemble. Et le soutien de l'Afrique est plus que jamais nécessaire »

,

avait lancé

Dmytro Kuleba à l’endroit des dirigeants africains lors de son dernier voyage dans le continent. Un voyage qu’il avait d’ailleurs interrompu pour retourner dans son pays

suite aux frappes massives de missiles à travers l'Ukraine de la Fédération de Russie

Un appel qui a trouvé des échos favorables du côté des dirigeants africains, d’autant plus que le Sénégal qui assure la présidence en exercice de l’Union Africaine a adhéré à la résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies condamnant les « annexions illégales » de territoires de l'Ukraine par la Russie.



En effet, l'Assemblée Générale de l'ONU a condamné jeudi par une large majorité, les « annexions illégales » de territoires de l'Ukraine par la Russie, après que Moscou eut opposé son veto sur un texte similaire présenté au Conseil de sécurité. L'Assemblée générale des 193 États membres réunie en urgence depuis lundi a adopté cette résolution avec 143 voix pour, et parmi les votants de cette résolution figure en bonne place le Sénégal, face à cinq pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des États-Unis. Un vote qui restera longtemps commenté à travers le monde…