AG à Kaolack : De nouvelles têtes à la Convention des Jeunes Reporters zone Centre

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), zone Centre, a renouvelé ses instances dirigeantes lors d'une Assemblée générale (AG) tenue ce samedi dans la ville de Mbossé, à Kaolack.



Le journaliste Mamadou Séne a été élu nouveau président de la CJRS zone Centre.



Nouvelles nominations et objectifs

Plusieurs autres nominations clés ont été annoncées :



Alhassane Bâ succède à Mamadou Junior Cissé comme point focal de la région de Kaolack.

Alioune Badara Diop devient le nouveau trésorier général de la CJRS zone Centre.

Cette Assemblée générale a été l'occasion pour les membres d'évaluer le bilan des deux dernières années, correspondant au mandat du président sortant, de procéder au renouvellement des instances dirigeantes et de renforcer l'engagement et la cohésion de la structure.



Pour rappel, la CJRS zone Centre regroupe les journalistes des régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel.