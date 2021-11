ACTUALITÉ - L’AIS suspend ses activités au sein du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal.

La décision est officielle et elle vient de tomber. L’Association islamique pour servir le soufisme-AIS a décidé de suspendre ses activités au niveau du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal ( CUDIS). L’association que dirige Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Bâ dit informer l'opinion publique nationale et internationale.



Le communiqué évoque de fortes incompréhensions.



Signalons que le CUDIS s’était fait entendre ces jours derniers dans le cadre d’une charte de non-violence adressée aux hommes politiques et récusée par un leader comme Sonko.



Affaire à suivre…