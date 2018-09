ABDOU LAHAD KÂ NE BADINE PAS : "Je ne veux être ni député, ni Cese. Je veux juste que Touba soit actionnaire du prochain mandat du Président Macky Sall '

"J'ai décidé désormais de m'afficher plus que jamais dans le milieu politique. Et, pourtant, tout le monde sait que j'ai toujours soutenu le Président Macky Sall. Aujourd'hui, je viens vous faire part de mon nouvel engagement sans faille de soutenir le candidat Sall qu'il vente ou qu'il neige... "

Voilà qui a servi d'entame au maire de Touba qui a organisé ce week-end un méga-meeting au Théâtre de Verdure de Mbacké. Accompagné de l'ensemble des maires du département, Abdou Lahad Kâ a tenu, toutefois, à mettre au carreau ceux qui voudraient lui mettre les bâtons dans les roues.

"Tout le monde sait que je ne m'engage pas pour de l'argent ou pour des 4×4. Je ne m'engage pas aussi pour des strapontins de quelque nature que ce soit. Si j'étais certain que mon patrimoine ou le budget de la mairie étaient en mesure de régler les problèmes de Touba, jamais je ne me serais versé dans ce milieu. Je suis investi d'un mandat impérieux par mon guide spirituel. Mais vous savez comme moi que seul le Président Macky Sall est en mesure de solutionner nos difficultés. Touba va le soutenir. Nous voulons être actionnaires du prochain mandat du Président Macky Sall. Que je ne dérange personne ! Car, je ne veux être ni député, ni Cese encore moins un Hcct."

Sous le contrôle de plusieurs centaines de personnes venues répondre à son appel à parrainer le candidat Macky Sall, Abdou Lahad Kâ fera une révélation. "Le Président a donné des instructions pour le bitumage de 20 tronçons à Touba. Cela, ajouté aux daaras modernes, à la caserne des sapeurs-pompiers et à l'autoroute Ila'a Touba, il y a de quoi le soutenir."

Au parloir se succèderont plusieurs personnalités politiques. C'est le cas de Serigne Bassirou Sy, Conseiller économique, social et environnemental, Abdou Mbacké Ndao, maire de Mbacké, Serigne Moustapha Mbacké de Missirah, Omar Ndiaye Angloma, chargé de mission à la Présidence, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, Sokhna Ndioba Mbacké, Sokhna Mariama Ndiaye, Fallou Diop de Madakaw, etc...