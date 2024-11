À mon ami et frère Moustapha Diakhaté, soutien total à toi (Par SOYA DIAGNE)

Demain des l’aube à l’heure où blanchit le tribunal de Dakar j’irais soutenir mon ami Moustapha Diakhaté.



Je serais témoin de l’affranchissement de la justice, car nous savons tous que les propos de Moustapha Diakhaté devraient finir partout sauf devant un juge, comment un juge va t-il juger ce mot wolof par interprétation, sens ou signification ?



Va t-on assister au procès de la langue wolof ?



“ALKU” il s’agit de ce mot que la meute a finit par traduire en insulte qui veut simplement dire la “PERTE” en Français et en Arabe c’est un adjectif accusateur qui veut dire SOUTENEUR ou PROXÉNÈTE c’est ma compréhension du mot “Alkandé” “Perdition”



Combien de fois Dieu nous rappelle dans le coran, la bible et la thora (les livres révélés) les peuples qui sont en perdition égal alku en wolof est-ce à dire que les peuples sont insultés ( soubhanala) ? Que dieu nous en preserve



Allah Le Très haut dit : “autre partie a mérité l’égarement parce qu’ils ont pris, au lieu d’Allah, les diables pour alliés, et ils pensent qu’ils sont bien-guidés” (Coran,7:30).



Certes ceux là sont en perdition comme ceux qui pensent avoir la main mise sur l’indépendance de la justice aussi.



Le premier ministre a dit à qui veut l’entendre que le ministre de la Justice à l’obligation de satisfaire sa demande de mettre en prison qui il veut sous prétexte que le ministère de la justice n’est pas un pouvoir judiciaire mais un poste politique qu’il contrôle en tant que chef du gouvernement.



Dieu merci il existe encore dans la magistrature des magistrats qui ne seront jamais aux ordres de qui que ça soit.



Demain à l’aube à l’heure où la liberté d’opinion sera jugée je compte être présent pour témoigner amitié et affection à mon aîné Moustapha Diakhaté je te le doit.



Soya Diagne