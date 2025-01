À Maimouna Ndour Faye, Gardienne de la Vérité ( Par Ousmane Gandhy Ba. )

Ô Maimouna, étoile qui brille,

Dans l’univers des médias, tu fais vivre le débat.

Journaliste au cœur ardent, la voix des sans voix,

À 7TV, tu insuffles foi, force et finesse à la fois.

Maimouna, lumière d’un parcours éclatant,

Dans le monde du journalisme, tu brilles intensément.

Du grand quotidien Walfadjri , tu as su t’affirmer;

Ta plume, tel un phare, n’a jamais cessé d’éclairer.



À Canal Info, ton charme et ta voix vibrante,

Ont ravivé l’écran.



2Stv a vu naître une étoile au firmament de la constellation médiatique;

Chaque débrief, chaque reportage, un vrai régal.



Et puis tu as pris ton envol, avec courage et audace,

L'aboutissement de tes rêves, une sublime farce.



3M Univers, un projet audacieux et ambitieux,

Avec AZ Actu et 7TV, tu montes vers les cimes de l'accomplissement.



Dans cette aventure, tu es une battante sans égal,

Les défis que tu relèves sont un chant, un festival.

Chaque mot que tu partages, chaque vérité révélée,

Éveille les consciences, offre une réalité.



Maimouna, femme forte que l’on doit honorer,

Ta détermination inspire, fait vibrer des cœurs.

Dans un monde souvent sombre, tu es une belle lueur,

Ta voix, ton intégrité, sont un vrai moteur.



Des années se succèdent, tu as su t’imposer,

Animant des échanges aux enjeux controversés



Les programmes que tu crées sont un souffle de lumière,

Ta télé, sans parti pris, incarne la frontière.



Mais aujourd’hui, les ombres menacent ton domaine,

Des vents de fermeture soufflent, mais tu restes sereine.



Tiens bon, ma sœur, car tu es une vraie battante,

Ta détermination fait de toi une résiliente.



À tes employés, un message de soutien,

Ensemble, dans la tempête, tenez bon, tenez bien.



Dans chaque geste, chaque regard, l’esprit est uni,

L’amour et la solidarité sont des armes infinies.



Courage, ma sœur, au cœur de ces épreuves,

Ta voix porte l’espoir, ce sens que tu émeuves.

Vive la 7 TV; ensemble nous avançons,

Pour la vérité, pour l’amour, continuons notre chanson.

Ton frère Ousmane Gandhy Ba.