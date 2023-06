8ème Forum International sur la Finance Islamique de l’Afrique de l’Ouest : Le Financement islamique du secteur de l’Énergie et la souveraineté alimentaire au menu des discussions

L’institut Africain de Finance Islamique (AIIF), en collaboration avec le Bureau de Suivi du Plan Sénégal Émergent (BOS-PSE), va organiser les 12 et 13 juin prochains, la 8ème Édition du Forum International sur la Finance Islamique de l’Afrique de l’Ouest.



Selon les organisateurs, le thème de cette année est : « Les Opportunités de Financement Islamique pour le Secteur de l’Énergie : Pétrole & Gaz et Energies Renouvelables ; et pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique de l’Ouest ».



L’objectif de ce forum est de mettre en rapport les investisseurs privés et institutionnels de la finance islamique avec les porteurs de projets dans les domaines de l’Energie, de la Souveraineté Alimentaire, et de la Fintech, nous dit-on.



Pour cette 8ème édition, la Côte d’Ivoire a été choisie pour être l’Invitée d’Honneur du Forum International sur la Finance Islamique de l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, indique le communiqué, « nous travaillons en étroite collaboration avec l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire au Sénégal, pour avoir une représentation effective de ce grand pays de l’Afrique de l’Ouest au forum de juin. » D’autres pays de l’Afrique de l’Ouest sont invités à ce forum international.



Il s’agit des pays limitrophes comme « la Mauritanie, la Gambie et la Guinée Bissau, qui seront naturellement des invités de marque de cette édition, de même que des entreprises publiques et privées de renom de la sous-région. »



En effet, cette rencontre va permettre au Sénégal et d’autres pays africains qui seront des pays producteurs de pétrole en 2023, de rassembler des investisseurs potentiels dans le secteur du pétrole et du gaz et des activités dérivées avec les décideurs ouest-africains (publics et privés) dans ce domaine.



Ainsi, soulignent les organisateurs, « d'énormes opportunités sont en jeu pour des partenariats publics et privés et des positions pionnières dans ce pays stable et pacifique qu’est le Sénégal.



Les mêmes opportunités existent pour le secteur des énergies renouvelables (solaire etc…) pour tous les pays de la sous-région. »