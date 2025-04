84e Daaka de Médina Gounass : une réunion nationale pour mieux coordonner l’organisation

À quelques jours de la 84e édition du Daaka de Médina Gounass, prévue du 26 avril au 5 mai 2025, les autorités affinent les derniers préparatifs pour assurer le bon déroulement de cet événement religieux majeur. Une réunion nationale s’est tenue ce vendredi 18 avril au ministère de l’Intérieur, sous la présidence du Général Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Lors de cette rencontre stratégique, le ministre a salué le travail du comité d’organisation du Daaka, soulignant son engagement constant pour la réussite de ce rassemblement spirituel qui attire chaque année des milliers de fidèles venus de tout le pays et de la sous-région.



« Le Daaka est un moment de spiritualité intense, mais aussi un défi logistique et sécuritaire que nous devons relever ensemble », a déclaré le ministre. Il a ensuite insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des pèlerins, en mettant un accent particulier sur la prudence sur les routes.



« J’en appelle à la responsabilité des chauffeurs et de tous les usagers de la route. La sécurité routière est l’affaire de tous », rappelle le ministre



La réunion a permis de passer en revue les dispositifs prévus en matière de sécurité, de transport, de santé et de logistique. Les services de l’État, les forces de sécurité, les sapeurs-pompiers, mais aussi les autorités locales et les représentants du Daaka, étaient tous présents pour coordonner leurs actions.



Pour rappel, le Daaka de Médina Gounass, fondé en 1942, est un moment de retraite spirituelle unique dans l’année musulmane sénégalaise. Ce rassemblement mystique, marqué par des prières, des récitations du Coran et des moments de méditation, se tient dans un site isolé à quelques kilomètres de la ville sainte de Médina Gounass, dans la région de Kolda.