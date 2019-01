7ème édition du Prix Ragnée : Convergence Technologique a célébré l'excellence et récompensé ses lauréats

Des costumes, des robes, des boubous traditionnels. Le Gala des "Prix Ragnée" est aussi un moment de fête. La 7ème édition, organisée ce vendredi, n’a pas dérogé à la règle. Au Grand Théâtre se croisent (brièvement), chefs d'entreprise, journalistes, autorités administratives et politiques, etc.



La Convergence Technologique a honoré les lauréats de la 7ème édition. Une cérémonie marquée par la présence du Préfet de Dakar, Djiby Diallo et le Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, assis au premier rang de la salle où doit se dérouler la cérémonie. À quelques mètres, les lauréats sont à table. On a pu croiser le Directeur général du Groupe Futurs Médias (Gfm), Birane Ndour, le Dr Malick Diop, entre autres invités.



À l'heure où nous écrivons ces lignes, ils sont assis au premier rang, en face des invités venus nombreux. Le "Prix Ragnée" a été lancé par la Convergence Technologique. C'est une initiative pour la promotion de l’entrepreneuriat. L'initiateur Alioune Badara Mbengue veut exhorter les sénégalais et sociétés basés au Sénégal à exceller dans les différents domaines d’activités...