6e édition CHAN 2021 : Les résultats complets de la première journée.

À Yaoundé, sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo, le pays hôte avait réussi son entrée en lice lors du match d’ouverture en battant le Zimbabwe, sur le fil, 1-0. Dans la foulée, le Mali s’était également rassuré en disposant du Burkina Faso sur le même score 1-0.



Une égalité parfaite entre les deux leaders du groupe A qui s’affrontent ce mercredi à 16h00 Gmt pour la première place. Le Zimbabwe et le Burkina tenteront de se relancer dans l’autre duel.



Dans le groupe B, la République démocratique du Congo a remporté le derby qui l’opposait au Congo Brazzaville battu 1-0. La RDC s’empare ainsi de la tête du groupe B à la faveur du résultat entre la Libye, vainqueur du CHAN en 2014, et le Niger (0-0.)



Le choc entre la RDC et la Libye, le jeudi 21 janvier, promet d’être palpitant.



Groupe A

Cameroun 1-0 Zimbabwe

Mali 1-0 Burkina Faso



Groupe B

Libye 0-0 Niger



RD Congo 1-0 Congo