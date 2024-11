4éme édition des Journées Scientifiques du Sida : Experts et journalistes unis contre le VIH au Sénégal

La quatrième édition des Journées Scientifiques du Sida s’est tenue à Diamniadio, offrant une plateforme d’échange entre les experts du programme de lutte contre le VIH et les journalistes spécialisés en santé. Cet événement, crucial pour évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH au Sénégal, a également mis en lumière l’importance du rôle des médias dans la sensibilisation et l’information autour de cette cause.



Le Dr Fatoumata Ly, une figure clé du programme VIH, a rappelé les avancées significatives du pays dans l’atteinte des objectifs mondiaux des 3 x 95 fixés par l’ONUSIDA. Selon elle, le Sénégal a enregistré des résultats encourageants :



90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, contre un objectif de 95%.

93% des personnes dépistées sont sous traitement antirétroviral.

91% de ces personnes ont atteint une suppression virale durable.

Malgré ces progrès, un « gap » demeure, et il est crucial de le combler pour éliminer le Sida d’ici 2030.



Le Dr Ly a insisté sur l’importance de renforcer la collaboration entre les experts en santé et les journalistes, affirmant que les médias ont un rôle stratégique dans la sensibilisation des populations, la lutte contre la stigmatisation et l’information sur les services de dépistage et de traitement.



« Nous sommes ici pour voir comment les journalistes peuvent vraiment aider à atteindre les objectifs fixés. Leur soutien est essentiel pour mobiliser les communautés et promouvoir des messages clairs et accessibles sur la lutte contre le VIH », a-t-elle déclaré.



Malgré les avancées, certains défis subsistent, notamment la nécessité d’intensifier les efforts pour dépister les 10% restants de personnes vivant avec le VIH, souvent cachées dans des populations difficiles à atteindre. La lutte contre la stigmatisation reste également un enjeu majeur pour encourager davantage de personnes à se faire tester et à adhérer aux traitements.



Cet événement a également été l’occasion de réitérer l’engagement du Sénégal à éliminer le Sida en tant que menace de santé publique d’ici 2030, conformément aux objectifs de l’ONUSIDA. Avec une stratégie combinant des efforts scientifiques, des campagnes de sensibilisation et une couverture médiatique accrue, cet objectif semble à portée de main.



Les journalistes présents à cette journée scientifique ont exprimé leur volonté de contribuer activement à la lutte contre le VIH, notamment en produisant des reportages de qualité et en favorisant une couverture médiatique continue sur la thématique. « Nous sommes ici pour voir comment les journalistes peuvent vraiment aider à atteindre les objectifs fixés. Leur soutien est essentiel pour mobiliser les communautés et promouvoir des messages clairs et accessibles sur la lutte contre le VIH », a-t-elle déclaré.Malgré les avancées, certains défis subsistent, notamment la nécessité d’intensifier les efforts pour dépister les 10% restants de personnes vivant avec le VIH, souvent cachées dans des populations difficiles à atteindre. La lutte contre la stigmatisation reste également un enjeu majeur pour encourager davantage de personnes à se faire tester et à adhérer aux traitements.Cet événement a également été l’occasion de réitérer l’engagement du Sénégal à éliminer le Sida en tant que menace de santé publique d’ici 2030, conformément aux objectifs de l’ONUSIDA. Avec une stratégie combinant des efforts scientifiques, des campagnes de sensibilisation et une couverture médiatique accrue, cet objectif semble à portée de main.Les journalistes présents à cette journée scientifique ont exprimé leur volonté de contribuer activement à la lutte contre le VIH, notamment en produisant des reportages de qualité et en favorisant une couverture médiatique continue sur la thématique.