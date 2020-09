4ème édition Vacances vertes : Un million de plants pour reverdir le Sénégal.

La 4ème édition des vacances vertes a été lancée ce samedi à Dakar, en présence de l’édile de la ville. La présidente de l’association « vacances vertes au Sénégal », Khady Camara a procédé ce lancement en la présence de la maire de la ville, et toutes deux ont engagé les femmes pour réussir et réaliser ces objectifs. Le slogan « c’est quartier propre, marché propre, plage propre avec des activités de reboisement et de recensement », souligne Khady Camara. « Nous avons décidé de dédier cette campagne de reboisement de 100 mille plants à Dakar, pour la phase pilote, aux femmes parce que ce qu’elles gèrent est voué à la réussite. L’objectif c’est donc 100.000 plants pour Dakar et 1 million pour le Sénégal... »