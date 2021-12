2ème Journée de la solidarité des armées : L'accompagnement social de la République aux blessés de guerre et familles de victime.

À l'occasion de la deuxième édition de la journée de la solidarité des armées, le ministre des Forces Armées a magnifié le sens de cette journée. Devant les militaires invalides, parents de militaires disparus en mission, il souligne que "ce rendez-vous important, qui est désormais inscrit dans le calendrier des activités majeures des Armées, revêt une double signification... Et conformément aux exigences opérationnelles de cohésion, gage d’efficacité, la fraternité d’armes est le socle des rapports de Commandement. Elle s’exprime quotidiennement à tous les échelons, par un soutien constant, particulièrement à l’endroit des familles des militaires disparus, des camarades malades ou blessés en opérations..."



Le ministre des Forces armées d'annoncer d'autres mesures pour les familles et blessés de guerre. "De la prise en charge intégrale de cinq prothèses de membres supérieurs au profit de militaires invalides suite à des blessures en opérations ; de la remise de 2 maisons de la COMICO aux familles de militaires disparus ; de la décision d’attribuer des terrains à usage d’habitation, aux militaires blessés en opérations intérieures à partir de janvier 2021, dans un site en cours d’aménagement à Thiès, future cité des Jambaars ; du soutien régulier et multiforme apporté aux veuves et orphelins de familles militaires", informe l'avocat qui a présidé la cérémonie de la 2ème journée de solidarité des Forces armées.



"Car l'année dernière, devant cette même audience, je vous faisais part de notre ferme volonté d’ouvrir au courant du premier trimestre de l’année 2021, un hôtel des invalides et des blessés de guerre...L’amélioration des conditions de séjour de cet établissement sera poursuivie avec la dotation effective d’un véhicule 4X4 double cabine pour renforcer la mobilité des pensionnaires", a conclu le ministre.