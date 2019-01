2e édition "Mauritania Show" : Un défilé trop Fashion de Ziz

La soirée a eu lieu à l'espace Atlantique de l'hôtel Terrou-bi, avec la présentation des collections de mode de Ziz Fashion. La prédominance du blanc, sous toutes ses formes, en hommage à la grande mère du styliste, Adja Penda Kassé. La chemise sabador se porte largement, structurée ou encore à manches longues.

Si la première collection prêt-à-porter de Ziz Fashion était assez timide, sa deuxieme a montré de belles choses. Avec différentes couleurs, on a savouré des deuxièmes collections en Vert-Jaune-Rouge.

Au-delà des podiums, la mode a résonné autour des tables, sur lesquelles le dîner était servi. Les looks des invitées s'accordent avec la palette des couleurs et les décorations en gros fil qui en inspirent plus d'un. Aux différents passages des mannequins, pas de répis pour les costumes traditionnels mauritaniens, avec des collections de prêt-à-porter, haute couture.

Certains cèdent à l'appel du styliste Ziz Fashion en tenu Obasanjo et babouches ou moccassins, quand les femmes portent des grands boubous traditionnels avec des chaussures en talons acrobatiques. Le getzner ou le bazin voient jaune, maron, bleue, vert ou rouge, laissant la salle dans une ambiance festive de dîner de Gala, placé sous le sceau de l'intégration africaine.

La défilé de Ziz Fashion a impressionné. Mais aussi parce que Mauritania Show, comme la première édition, nous réserve de très belles surprises