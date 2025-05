28 kg de chanvre saisis à Dalifort : le cerveau d’un vaste réseau de trafic de « Yamba » tombe à Guinaw Rails

Coup dur pour un réseau de trafic international de drogue. Ce vendredi 16 mai 2025, aux environs de 20 h 30, les éléments du Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails ont interpellé un individu soupçonné d’être le pivot d’un vaste circuit de revente de chanvre indien, notamment dans la zone de l’arrêt TER de Dalifort.



L’opération, menée sur la base d’un renseignement opérationnel, a d’abord permis d’appréhender le suspect en flagrant délit avec 5 cornets de chanvre sur lui. Mais la suite a été encore plus saisissante : la perquisition de sa chambre a révélé un véritable stock, avec 28 kg de chanvre indien soigneusement dissimulés dans un sac. S’ajoutent au butin deux paires de ciseaux, deux couteaux, un plateau et du papier servant à la confection des cornets.



Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’ensemble de la drogue a été consigné pour les besoins de l’enquête. La Police nationale reste mobilisée et poursuit les recherches pour remonter toute la chaîne de ce réseau tentaculaire.