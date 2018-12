1ère édition du Festival de Dar Salam : La culture et le tourisme au premier rang

Pour la relance du tourisme dans le village de Dar Salam dans la commune de Niassya, Sylvain Tendeng fils de la localité va initier à partir du 29 décembre prochain et pour trois jours, la 1ère édition du festival de Dar Salam. Ce village à cheval entre Niassya et Brin sur la route d'Oussouye, a un cadre enchanteur, un potentiel riche pour des activités touristiques. Conscient de ce potentiel, ce fils du village revenu d'Europe a investi dans le secteur et a eu l'idée du Festival pour faire découvrir la vraie culture de la localité. Il promet que des invités, des artistes viendront de tous les horizons.

Il rassure dans la foulée que la zone n'est plus comme avant. La paix se vit dans la localité et les populations vaquent tranquillement à leurs occupations.