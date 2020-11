1ère Édition festival "Do" : Keysi Bousso mise sur les jeunes rappeurs pour une campagne de sensibilisation sur l'émigration clandestine.

La première édition du Festival " Do" initiée par le Directeur général du Grand Théâtre de Dakar, Keyssi Bousso, et le groupe Paco Leñol, va se tenir dans la commune de Doumga Lao située dans la région du Fouta. Ceci pour faire passer des messages de sensibilisation à l'endroit des jeunes potentiels candidats à l'émigration.



Face à la presse ce mercredi 11 novembre 2020, le Directeur Général compte sur les jeunes rappeurs de la commune de Doumga Lao pour sensibiliser davantage les jeunes à rester au pays. "Ces rappeurs sont de la commune de Doumga Lao et on va sélectionner quelques jeunes qui seront produits. L'opportunité leur sera donnée de participer au spectacle du Grand Théâtre."



Keyssi Bousso a fait savoir qu'il a passé 34 ans en Belgique, mais il préfère gagner 200.000f ici plutôt que d'avoir 400.000f à l'étranger.



Le maire de Doumga Lao a également affirmé que l'Afrique a beaucoup d'opportunités et il s'agira pour ces jeunes de les saisir.