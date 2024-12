11.800 poulets envolés : le casse insolite des déplumeurs de Sandiara

Dans la paisible commune de Sandiara, un scénario inattendu digne d’un polar s’est déroulé dans un poulailler du village de Garage Diakhère. Trois employés d’Ousseynou Sow, spécialisés dans l’abattage et le plumage de poulets, ont orchestré un vaste vol qui leur a permis de détourner 11 800 poulets. Une affaire rocambolesque, rapportée en détail par L’Observateur, qui s’est soldée par la condamnation des accusés à six mois ferme.







Une opération méthodique







Daouda Sow, Boubacar Seydi et Aliou Baldé, les trois employés de confiance, connaissaient les rouages du poulailler. Entre le 23 et le 24 novembre dernier, ils ont frappé à nouveau en dérobant 124 poulets qu’ils ont dissimulés sur leur lieu de travail avant de les revendre au petit matin à des commerçantes de Mbour. Les transactions étaient rapides et lucratives : 60 poulets vendus à une restauratrice pour 112 000 FCFA, et 64 autres écoulés auprès d’une commerçante, Mame Aïta Ndiaye, pour 120 000 FCFA.







Mais cette fois, la bande a commis une erreur fatale. Une cliente régulière d’Ousseynou Sow a reconnu les déplumeurs en train de vendre des poulets. Alerté, le propriétaire, qui subissait déjà des vols à répétition, a mené sa propre enquête. Il a découvert les preuves irréfutables dans les commerces de Mbour : 60 poulets chez la restauratrice et 64 autres chez la commerçante.







Un préjudice colossal







Au total, ce sont 11 800 poulets, d’une valeur de 35,4 millions de FCFA, qui ont disparu des stocks d’Ousseynou Sow. Les trois employés indélicats ont bradé cette marchandise pour 29,5 millions de FCFA. Face à ces pertes, le propriétaire n’a pas hésité à porter plainte auprès de la Brigade de gendarmerie de Sandiara.







Interpellés, les trois accusés ont d’abord reconnu les faits avant de changer de version à la barre du tribunal de Mbour. Daouda Sow a affirmé n’avoir participé qu’à deux vols, tandis que ses complices évoquaient quatre opérations. Mais les preuves accablantes et les aveux initiaux ont suffi à les incriminer.







Une sanction exemplaire







Au tribunal, Ousseynou Sow a réclamé 35 millions de FCFA de dommages et intérêts. Le procureur a, de son côté, requis une application stricte de la loi. Le verdict est tombé : Daouda Sow, Boubacar Seydi et Aliou Baldé ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés à deux ans de prison, dont six mois ferme, assortis d’une amende de 5 millions de FCFA à verser à leur employeur.







Un avertissement pour d’autres







Cette affaire, relatée par L’Observateur, illustre la vulnérabilité des exploitations agricoles face aux vols internes, mais aussi les conséquences judiciaires pour ceux qui s’aventurent dans une telle voie. Ousseynou Sow, qui avait placé sa confiance dans ces trois jeunes hommes, a vu son activité lourdement impactée par leur trahison.