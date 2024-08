[🔴DIRECT] Les bases de la coopération Sénégalo-pakistanaise, ouverture d'une ambassade sénégalaise : Mme Saima Sayed à cœur ouvert dans « Un pays, son Ambassadeur »

Mme Saima Sayed à cœur ouvert dans « Un pays, son Ambassadeur »

La fête d'indépendance du Pakistan célébrée le 14 Août dernier, a servi de prétexte pour revisiter les relations qui unissent les deux pays.

Mme Saima Sayed qui est l’invitée de ce présent numéro de l’émission « Un Pays, son Ambassadeur », est accréditée au Sénégal depuis mars 2023 et a fini d’apprécier le charme de la téranga et le goût du thiébou dieune sénégalais. Mme l’Ambassadrice dit aujourd’hui mener des actions pour contribuer au renforcement et à l’approfondissement de la coopération Sénégalo-Pakistanaise.

La représentante du Pakistan également dans des pays de la sous-région comme le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau et la Sierra Leone magnifie la présence de son pays en Afrique pour les opportunités d’affaires et de partenariat. Mme Sayed qui est revenue sur les excellentes relations commerciales entre le Sénégal et le Pakistan, est d’avis que les deux pays peuvent encore faire beaucoup de choses pour un partage d’expérience dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture. Celle qui a félicité les nouvelles autorités étatiques, plaide pour l’ouverture d’une Ambassade sénégalaise au Pakistan et ambitionne de promouvoir la coopération et la collaboration dans divers domaines d’intérêt mutuel.