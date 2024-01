Zone de libre-échange africaine : 24 nouveaux pays rejoindront la ZLECAf en 2024

Cette annonce a été faite lors d’une table ronde organisée en marge de la 54ᵉ édition du Forum économique mondial à Davos.

Depuis le démarrage officiel du libre-échange dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en janvier 2021, sept pays, dont le Ghana, le Cameroun, le Rwanda, le Kenya, Maurice, l’Égypte et la Tanzanie, ont permis d’amorcer des échanges commerciaux dans le cadre des conditions préférentielles de la ZLECAf en 2023.

L’Initiative de Commerce Guidé a pour objectif de créer un marché unique africain, de booster l’économie et le commerce intra-africains. Wamkele Mene est optimiste quant à l'avenir de la ZLECAf. Il souligne que sur les 47 pays ayant ratifié la ZLECAf, 31 se joindront à cette initiative en 2024, marquant une expansion significative par rapport aux sept pays participants en 2023.

Le commerce intra-africain ne représente actuellement que 15 % du commerce total du continent. Ainsi, la ZLECAf devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3 % d'ici 2025, augmenter les revenus de l'Afrique jusqu'à 450 milliards de dollars d'ici à 2035 et sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté d'ici 2035 selon le FMI.