Zone 2 (Odcav Pikine) : L’ASC Yeewu brise les « Espoirs » en finale (2-1)

Après une belle qualification en finale suite à leur victoire contre l’ASC Téranga lors des oppositions en demi-finale. L’AS Yeewu qui affrontait l’ASC Espoirs en finale de la Zone 2 de l’Odcav de Pikine., s’est finalement imposée à l’issue des 90 minutes de jeu.





Il fallait donc être au stade Alassane Djigo de Pikine ce dimanche 29 décembre pour assister à ce duel fratricide entre deux équipes de la zone Pikine nord. Dès les premières minutes du match, les « Rouge et blanc » de « Espoirs » profitaient d’une belle entame de partie pour ouvrir le score d’un joli tir lobé qui ne laissait aucune chance au portier des jaunes. (1-0.)





Sous les yeux du parrain de l’édition 2019, le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall, l’ASC « Yeewu » revigoré par un bouillant public en liesse, dans les gradins d’Alassane Djigo, égalisait en seconde période. Grâce à une réalisation du numéro 5 des « Jaunes » Baye Loum (1-1.)





La finale était ainsi relancée. Cette fois ci, Yeewu tient le bon bout en portant le coup fatal avec un deuxième but inscrit en fin de partie (2-1) les jaunes renversent le cours du match. Et filent vers la victoire.





Ça sera d'ailleurs le score final. L’ASC Yeewu remporte l’édition 2019 de la Zone 2 de Pikine. Et, succède à l’ASC Gouney Zing qui avait remporté la précédente édition devant Pasteef.