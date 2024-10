Ziguinchor: un jeune arrêté pour usurpation de fonction

A Ziguinchor les limiers ont arrêté un jeune pour usurpation de fonctions, hier 28 octobre. Il a été appréhendé par le responsable d’un bar, sis à Lyndiane, O-M se faisant passer pour un policier en se présentant sur les lieux pour mener ses actes. " Il demandait aux gérants desdits bars leur licence en prenant des photos et faisait les contrôles d'identités des clients", selon notre source.



Les limiers informés de la situation se sont rendus sur les lieux aux fins d'identifier, d'interpeller et de conduire l'individu en question. Interrogé, le mis en cause reconnaît sans ambage les faits qui lui sont reprochés. " Il déclare qu'il officie à « Orange Team Dakar .» Et il était venu à Ziguinchor pour passer son congé auprès de sa famille ", peste la source . La même source d’informer que O-M faisait le tour des différents bars, sis dans la localité notamment " Clin d'œil; Mampallan et Chez Laurent " pour les mêmes pratiques.

Après l’enquête diligentée par les hommes du commissariat de Yamatogne, le mis en cause a été placé en position de garde vue.