Ziguinchor : Un camion de livraison percute « Auchan » et fait une victime

Un terrible accident a coûté la vie à une femme employée au sein de la Grande surface a-t-on appris via le quotidien Enquête. La nouvelle de sa mort est tombée ce mercredi en début d'après-midi, comme un couperet, dans la famille Tounkaracounda près de l'école franco-arabe sise au quartier Boucotte-Sindian de Ziguinchor.



La nouvelle s'est vite propagée chez les riverains de la famille, plongeant le quartier dans la douleur, l'émoi et la consternation. La jeune dame, Ndella Faye, technicienne de surface de l’entreprise Auchan/Ziguinchor, avait terminé sa journée de travail et attendait quelques-unes de ses collègues pour quitter les lieux. Au même moment, le chauffeur d'un camion de livraison de marchandises, qui manœuvrait à proximité, va percuter un mur de la société qui, à son tour, s'affaisse sur elle.



Blessée, elle est acheminée au service des urgences du centre régional hospitalier de Ziguinchor où elle rend l'âme peu après son admission. Agée de 30 ans, la victime a été inhumée hier, après la prière de 17h00, en présence d'une foule immense. Elle laisse derrière elle une fille et un garçon.