Ziguinchor / Un accident fait six morts et deux blessés sur la route d’Oussouye.

Six morts et deux blessés. Tel est le bilan provisoire d’une collision entre un camion transportant du sable et une voiture de transport de type sept places. L’accident a lieu ce lundi à hauteur du village de Bafican à 30 kilomètres de Ziguinchor sur la route d’Oussouye. Le camion a dérapé avant d’entrer en collision avec la voiture de transport faisant ce lourd bilan.



La voiture serait toujours sous le camion qui l’a trainé sur une vingtaine de mètres. Les Sapeurs pompiers, l’armée et le préfet de Ziguinchor sont sur place. Les deux blessés sont en observation au centre hospitalier régional de Ziguinchor pour observation. Et selon les autorités jointes par téléphone, les médecins s’affairent autour d’eux et s’il y a nécessité de les évacuer sur Dakar, l’armée est déjà sur le qui-vive pour leur évacuation en urgence.