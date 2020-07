Ziguinchor / Trois hommes arrêtés avec près de deux millions en faux billets

Les éléments du commissariat central de Ziguinchor du poste de police de Yamatogne ont fait un gros coup. Ils ont appréhendé trois individus au check point établi à l’entrée de la ville de Ziguinchor au niveau du pont Emile Badiane avec une somme de 1.908.000 francs Cfa en faux billets. Les mis en cause, El Hadji Amadou Niang 27 ans, El Hadji Mboup 50 ans et Cheikh Ibra Fall 31 ans ont été cueillis avec des coupures de 10.000f, 2.000f et de 1.000 francs Cfa.

Ils ont été pris la main dans le sac ce lundi vers 02 heures du matin. Les trois faussaires provenaient de Dakar et selon nos sources, ils n’auraient aucune attache dans la commune de Ziguinchor.

Ils ont été déférés devant le Procureur de la République.

Depuis l’avènement du couvre-feu, les limiers ont augmenté leur surveillance et des check points renforcés dans la ville. Avec l’approche de la Tabaski, la surveillance et la vigilance sont de mise pour traquer les faussaires et les fossoyeurs. Tous les éléments sont sur le qui-vive...